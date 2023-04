Moto: pilota muore investito dopo un incidente a Misano, durante la Coppa Italia di velocità (Di domenica 16 aprile 2023) Fabrizio Giraudo, 46enne pilota di Fossano, in provincia di Cuneo, è morto in un incidente al Misano World Circuit Marco Simoncelli durante le gare di Coppa Italia velocità, in programma nel week end. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente avrebbe coinvolto 4 Moto e Giraudo sarebbe deceduto dopo essere stato investito Leggi su firenzepost (Di domenica 16 aprile 2023) Fabrizio Giraudo, 46ennedi Fossano, in provincia di Cuneo, è morto in unalWorld Circuit Marco Simoncellile gare di, in programma nel week end. Secondo una prima ricostruzione, l'avrebbe coinvolto 4e Giraudo sarebbe decedutoessere stato

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Incidente mortale al Misano World Circuit Marco Simoncelli durante le gare di Coppa Italia Velocità, in programma n… - SkyTG24 : Moto, pilota muore a Misano durante una gara di Coppa Italia Velocità - rtl1025 : ?? Incidente mortale al #MisanoWorldCircuit Marco Simoncelli durante le gare di Coppa Italia Velocità, in programma… - gianlucacasu : RT @Agenzia_Ansa: Incidente mortale al Misano World Circuit Marco Simoncelli durante le gare di Coppa Italia Velocità, in programma nel wee… - JuriAscenzo : RT @rtl1025: ?? Incidente mortale al #MisanoWorldCircuit Marco Simoncelli durante le gare di Coppa Italia Velocità, in programma nel week en… -