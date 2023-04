Monza, imbattuta contro Inter e Juventus: è la prima volta per una neo promossa (Di domenica 16 aprile 2023) Il Monza di Palladino non ha mai perso contro Inter e Juventus in campionato nella doppia sfida tra andata e ritorno Il Monza di Palladino non ha mai perso contro Inter e Juventus in campionato nella doppia sfida tra andata e ritorno. Il dato: La prima squadra esordiente in Serie A dal 1945 a oggi a rimanere imbattuta contro Inter e Juventus e la seconda squadra esordiente in Serie A a vincere in casa di Inter e Juventus dopo il Vicenza 1942-43. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 aprile 2023) Ildi Palladino non ha mai persoin campionato nella doppia sfida tra andata e ritorno Ildi Palladino non ha mai persoin campionato nella doppia sfida tra andata e ritorno. Il dato: Lasquadra esordiente in Serie A dal 1945 a oggi a rimaneree la seconda squadra esordiente in Serie A a vincere in casa didopo il Vicenza 1942-43. L'articolo proviene da Calcio News 24.

