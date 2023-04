Moggi: «Ho spedito le intercettazioni di Calciopoli alla Rai, domani Report ve le farà sentire» (Di domenica 16 aprile 2023) Su Libero, l’ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, annuncia di aver inviato alla Rai un cofanetto contenente la chiavetta con le intercettazioni dei vertici delle istituzioni calcistiche italiane dei tempi di Calciopoli. intercettazioni che saranno trasmesse domani durante la puntata di Report. Moggi scrive: “E adesso un cofanetto con dentro la chiavetta contenente tutte le intercettazioni, che il tribunale di Napoli non volle sentire, ripercorre la storia di quel brutto periodo raccontato, purtroppo, in maniera distorta da chi avrebbe dovuto gestire la verità. È stato recapitato a diverse persone, in modo particolare a Gravina, presidente della Figc che non ha dato colpevolmente alcuna risposta circa il ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 16 aprile 2023) Su Libero, l’ex direttore generale della Juventus, Luciano, annuncia di aver inviatoRai un cofanetto contenente la chiavetta con ledei vertici delle istituzioni calcistiche italiane dei tempi diche saranno trasmessedurante la puntata discrive: “E adesso un cofanetto con dentro la chiavetta contenente tutte le, che il tribunale di Napoli non volle, ripercorre la storia di quel brutto periodo raccontato, purtroppo, in maniera distorta da chi avrebbe dovuto gestire la verità. È stato recapitato a diverse persone, in modo particolare a Gravina, presidente della Figc che non ha dato colpevolmente alcuna risposta circa il ...

