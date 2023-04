Misano, tragedia sul circuito dedicato a Marco Simoncelli: muore un pilota dopo un incidente tra 4 moto (Di domenica 16 aprile 2023) tragedia nel motociclismo. Un pilota è rimasto ucciso oggi a seguito di un grave incidente in pista durante le gare di Coppa Italia Velocità in svolgimento al Misano World Circuit Marco Simoncelli. L’incidente avrebbe coinvolto quattro moto, una delle quali avrebbe investito uno dei piloti, causandone la morte. Secondo una prima ricostruzione, diffusa dall’Ansa, a causa di un problema al motore un primo pilota si sarebbe fermato ai bordi del circuito. Una seconda moto in arrivo avrebbe colpito il mezzo fermo, spostandolo al centro della carreggiata, dove stava sopraggiungendo una terza moto. Nell’impatto il pilota sarebbe caduto per ... Leggi su open.online (Di domenica 16 aprile 2023)nelciclismo. Unè rimasto ucciso oggi a seguito di un gravein pista durante le gare di Coppa Italia Velocità in svolgimento alWorld Circuit. L’avrebbe coinvolto quattro, una delle quali avrebbe investito uno dei piloti, causandone la morte. Secondo una prima ricostruzione, diffusa dall’Ansa, a causa di un problema alre un primosi sarebbe fermato ai bordi del. Una secondain arrivo avrebbe colpito il mezzo fermo, spostandolo al centro della carreggiata, dove stava sopraggiungendo una terza. Nell’impatto ilsarebbe caduto per ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sulsitodisimone : RT @ultimoranet: ULTIM'ORA - Moto, tragedia a Misano durante la due giorni del Campionato italiano: morto il pilota Fabrizio Giraudo, 46enn… - Open_gol : Una carambola drammatica tra i quattro mezzi avrebbe causato l'investimento fatale di uno dei piloti - motosprint : #Misano: tragedia nel Trofeo Italiano amatori. Coinvolto in un terribile incidente avvenuto in Coppa Italia, al te… - DelbonoRoberto : RT @gponedotcom: Il 46enne di Fossano (Cuneo) è stato coivolto in un incidente sul rettilineo del circuito di Misano al primo giro della ga… - mvb66 : RT @sportmediaset: Tragedia a Misano: pilota viene investito e muore durante una gara di moto -