Misano | tragedia sul circuito dedicato a Marco Simoncelli | morto il pilota Fabrizio Giraudo La carambola fatale tra 4 moto

(Di domenica 16 aprile 2023)nelciclismo. Undi 46 anni,, è rimasto ucciso oggi a seguito di un grave incidente in pista durante le gare di Coppa Italia Velocità in corso di svolgimento alWorld Circuit “”. L’incidente avrebbe coinvolto quattro, generando unaper ilpiemontese, investito da uno dei mezzi in piena corsa. Immediata la decisione del Fmi, organizzazione promotrice del Trofeo, e delWorld Circuit di sospendere la manifestazione. Originario di Fossano, in provincia di Cuneo,aveva una grande passione per lee proprio ieri aveva aggiornato la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dome689 : RT @Open_gol: L'incidente mortale al termine del primo giro della gara, la RR Cup del Trofeo Italiano Amatori di classe 1000 - Open_gol : L'incidente mortale al termine del primo giro della gara, la RR Cup del Trofeo Italiano Amatori di classe 1000 - OA_Sport : Tragedia a Misano nella Coppa Italia velocità: muore Fabrizio Giraudo - - infoitinterno : Tragedia a Misano, muore un pilota 46enne - StaserasolounTG : RT @ultimoranet: ULTIM'ORA - Moto, tragedia a Misano durante la due giorni del Campionato italiano: morto il pilota Fabrizio Giraudo, 46enn… -

Tragedia a Misano: muore pilota nella Coppa Italia Velocità La Gazzetta dello Sport

Imprenditore edile, sposato e padre di due figli in tenera età, viveva a San Sebastiano. Aveva partecipato diverse volte al Motoraduno ...