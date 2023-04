“Mio marito mi ha chiesto di ‘aprire’ il nostro matrimonio al sesso con altri | la monogamia | dice | andava bene quando si moriva giovani”

(Di domenica 16 aprile 2023) È sempre un giorno buono per leggere una storia raccontata dagli utenti di Reddit e meticolosamente ripresa dal Daily Mail. Figuriamoci la domenica,il tempo è ‘dilatato’ abbastanza per dibattere, criticare, ergersi a ‘qualcosa’ o semplicemente godersi le pagine leggere di FQMagazine. Siamo alle prese con una moglie 40enne, mamma di due figli che su Reddit ha scatenato moltissimi commenti: suole hadi “aprire il” a relazioni solo di tipo sessuale con altre persone. Lei si è chiesta: “Non sono alla sua altezza? Forse dovrei indossare lingerie sexy più spesso di quanto non faccio, dovrei passare meno tempo con i miei figli, dovrei evitare di addormentarmi a metà del film che guardiamo il venerdì sera”. La 40enne ha poi spiegato che, nonostante ilnon abbia più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : L’avvocato Eleonora Coletta: «Mio papà e mio marito persero la vita in ospedale a Taranto, a causa di infezioni. Sc… - PellegriniLuisa : @TeresaMelani12 E ovvia lo dicono mio marito fiorentino ed i suoi amici. - noonewithoutone : @sxftkeery joe mio marito,mio fidanzato,mio amico,mio elettricista,mio idraulico - TirrenoLivorno : Valerio Barsacchi. Dal volley nel Tomei al lavoro (perso) a Milano. «Mio marito è tra i più famosi d’Europa, ci chi… - withongie : sentendomi debolissima è proprio mio marito ?? -

Ma ildella donna ritiene che l'attaccamento al gatto sia "strano e malsano". La decisione dell'uomo di affidare il gatto ad un rifugio, approfittando di un periodo in cui la moglie non era in ...Filma l'exmentre fa la proposta di matrimonio alla nuova fidanzata: il video commovente fa ... Ho pagato ilmutuo, ma se potessi scambiare i soldi colbraccio lo farei subito'Hai lasciato dentro ilcuore qualcosa di prezioso e non ti dimenticherò mai , so per certo che ... La morte del vicequestore Iasilli, che lascia ile quattro figli, ha lasciato un intero ...

“Mio marito ha portato via il mio gatto, lo ha messo in un rifugio per animali senza dirmelo” Il Fatto Quotidiano

È diventata virale sui social la proposta di matrimonio che ha fatto un uomo alla sua attuale fidanzata. Il motivo Il momento emozionante è stato ripreso e condiviso su TikTok ...È diventata virale sui social la proposta di matrimonio che ha fatto un uomo alla sua attuale fidanzata. Il motivo Il momento emozionante è stato ripreso e condiviso su TikTok ...