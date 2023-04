Million Day oggi 16 aprile 2023 | ecco i numeri vincenti di stasera

(Di domenica 16 aprile 2023)Day estrazione di16. Scopriamo iestrattiDay di domenica 16. Arriva puntuale l’estrazione delDay come ogni giorno, alle ore 20:30, dopo quella delle 13. Macome funziona il concorso che pochi giorni fa, nel giorno di venerdì santo, ha regalato un milione di euro a un fortunato giocatore. La combinazione vincente, gestita da Lottomatica, ha per l’appunto un montepremi di un milione di euro: indovinare idella cinquina è quindi il sogno dei giocatori che con un solo euro possono tentare di diventare milionari. Ci sono poi i premi minori, per quaterna, terno e ambo. 100 mila euro è invece il premio riservato all’estrazione Extra, che segue quella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CasilinaNews : #MillionDay estrazione oggi, 16 aprile 2023: numeri vincenti - infoitcultura : Million Day e Million Day Extra di oggi domenica 16 aprile 2023, i numeri vincenti delle due estrazioni - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #Estrazioni Ultima Estrazione Million Day di oggi Domenica 16 Aprile 2023, numeri vincenti in… - infoitcultura : Caccia al milione di euro con Million Day e Million Day Extra - CorriereAdriati : Caccia al milione di euro con Million Day e Million Day Extra: i numeri vincenti delle estrazioni di ogg... -

è il gioco che permette di vincere un milione di euro indovinando i cinque numeri vincenti. L'Extra è la seconda opportunità per rimettere in corsa i numeri giocati. Per farlo bisogna ...... la puntata del 15 aprile Ultime notizie Anticipazioni TV Anticipazioni Serale Amici 22: la puntata del 15 aprile 15 Aprile Estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e delEstrazione ...sabato 15 aprile 2023 . I numeri vincenti dell'estrazione di oggi per il concorso. Pronti per scoprire la combinazione vincente dell'estrazione di oggi Alle ore 13, ed alle 20.

MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di domenica 16 aprile 2023: i numeri vincenti di oggi leggo.it

Million Day e Million Day extra, si gioca con la nuova formula - in doppia estrazione quotidiana - per continuare la caccia alla fortuna. La prima alle 13 e poi, ...I numeri vincenti del Million Day e Million Day Extra di oggi, ecco i risultati delle due estrazioni quotidiane del celebre concorso della lotteria italiana. Segui con noi la diretta. Million Day di o ...