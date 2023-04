Milano Design Week | il Fuorisalone alla 5Vie

(Di domenica 16 aprile 2023) La spiritualità, il legame con la natura, il rapporto con le proprie radici storiche, il dramma dell’incomunicabilità e il significato della parola connessione. Sono questi i temi che verranno presentati nel contesto delle, il quartiere più antico e ricco di storia della città che si snoda tra Cordusio e Sant’Ambrogio. L’obiettivo, in questa edizione della(la decima a cui partecipa l’associazioneArt +), è sottolineare come «la forza delrisieda nella connessione poetica tra la dimensione estetica - in ciò che è bello - e quella etica - in ciò che è buono». Gli eventi - riuniti sotto la dicitura «for Good» - sono numerosi. Case private, antichi palazzi e showroom aprono infatti le loro porte in un ...

I luoghi quotidiani protagonisti del Fuorisalone. È questo il concept della prima edizione di Altrove che debutta allaWeek 2023 presentando il quartiere del Giambellino dal punto di vista della progettazione. L'iniziativa è presentata da Tortona Rocks che esce dall'headquarter storico di Opificio 31 per ......rivolta proprio ai giovani talenti dell'arte e del. La seconda opera vincitrice del progetto Pulsee partner di VIAPADOVAMONDO L'opera vincitrice è stata svelata nel contesto dellaArt ...L'Accademia di Belle Arti partecipa alla mostra 'The King' organizzata da Atelier Biagetti nell'ambito dellaWeek. Nell'ambito dellaWeek di(17 - 23 aprile) Atelier Biagetti presenta in anteprima, da domenica nella sede di piazza Arcole 4, all'interno della mostra 'The King', dedicata ad Elvis Presley, un pezzo ...

Design Week 2023, la giornata «perfetta» al Fuorisalone di Milano: ecco 10 eventi da non perdere Corriere Milano

Durante la design week di Milano, in programma dal 17 al 23 aprile 2023, inaugura un nuovo progetto che vede protagonista il quartiere Giambellino ...CasaFacile percorre il Fuorisalone in tram. Un salotto itinerante per le vie della Design Week con un calendario di incontri speciali ...