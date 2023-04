Milano-Civitanova oggi, Gara-2 semifinale playoff volley: orario, programma, tv, streaming (Di domenica 16 aprile 2023) Si gioca oggi, domenica 16 aprile alle ore 18.00, Allianz Milano-Lube Civitanova, Gara-2 della serie di semifinale dei playoff scudetto della Superlega di volley maschile 2022/23. Dopo la partita dominata dai marchigiani in Gara-1, la serie si sposta all’Allianz Cloud del capoluogo lombardo per il secondo appuntamento. Dopo il piccolo miracolo fatto al primo turno contro Perugia, i meneghini vogliono lanciare l’assalto alle Finali scudetto partendo proprio da questa prima occasione in casa. Se in Gara-1 la fatica è sembrata farsi sentire su Jean Patry, Yuri Ishikawa e compagni, nel secondo match l’Allianz dovrà farsi trovare pronta se vorrà cullare qualche speranza. Dal conto suo Civitanova sembra aver trovato nel ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Si gioca, domenica 16 aprile alle ore 18.00, Allianz-Lube-2 della serie dideiscudetto della Superlega dimaschile 2022/23. Dopo la partita dominata dai marchigiani in-1, la serie si sposta all’Allianz Cloud del capoluogo lombardo per il secondo appuntamento. Dopo il piccolo miracolo fatto al primo turno contro Perugia, i meneghini vogliono lanciare l’assalto alle Finali scudetto partendo proprio da questa prima occasione in casa. Se in-1 la fatica è sembrata farsi sentire su Jean Patry, Yuri Ishikawa e compagni, nel secondo match l’Allianz dovrà farsi trovare pronta se vorrà cullare qualche speranza. Dal conto suosembra aver trovato nel ...

