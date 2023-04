Milan, Theo Hernandez: insulti e messaggi di morte sotto la foto del figlio (Di domenica 16 aprile 2023) messaggi di morte e insulti deplorevoli: il triste scenario sotto una foto social del terzino del Milan, Theo Hernandez Leggi su pianetamilan (Di domenica 16 aprile 2023)dideplorevoli: il triste scenariounasocial del terzino del

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Theo Hernandez è a 75 cartellini procurati in quattro stagioni al Milan: 74 gialli e un rosso. Il secondo in carrie… - leonzan75 : RT @MilanNewsit: Napoli-Milan, ambiente social tossico. Augurio shock a Theo: 'Devi fare la fine di Vialli' - Rossonerosemper : RT @MilanNewsit: Napoli-Milan, ambiente social tossico. Augurio shock a Theo: 'Devi fare la fine di Vialli' - chiaramilanista : #NapoliMilan la Napoli civile. Poi si offendono per una coreografia di Pulcinella! È meglio non aggiungere altro, a… - milansolomilan1 : RT @Micky_Rassara: Ultime tre partite del Milan: - Fazzini abbatte Theo sulla linea - Rrahmani tira giù Krunic - Lobotka sgambetta Saelemak… -