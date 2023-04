Milan | Pioli | “Pobega è un titolare Tanti nel ruolo di Adli”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : #Pioli si lamenta dell'arbitraggio (anche lui) e nello specifico ha ragione perché i due episodi di #BolognaMilan m… - mirkonicolino : #Motta dice che #Marelli ha la sua opinione, ma lui rimane della sua: non c'era alcun rigore per il #Milan. Per… - AntoVitiello : #Pioli: '#BrahimDiaz ha fatto due allenamenti personalizzati ma sta bene e per domani è disponibile. Sul centro-des… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #BolognaMilan 1-1: “Pari e veleni: #Pioli invoca rigori” | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM @acmilan #ACMilan #… - marroccosalvat2 : @En3rix I milanisti che ci chiamano (chi agli e fotti)ad ogli partita piangono per rigori(a detta loro)non concessi… -

... Napoli -e Inter - Benfica. Il campionato, in questo momento, se non proprio un fastidio, diventa un impegno da mettere in secondo piano come dimostrano le scelte die di Spalletti, meno ...È storia delaver lanciato giovani della Primavera. Sono tutti così impresentabiliinventa soluzioni geniali in qualche partita. Lo ha fatto con Diaz e oggi con Pobega ma è la sua ...Ma torniamo al. Davanti a Maignan, Misterha schierato questi dieci giocatori, Florenzi, Kalulu, Thiaw, Ballò Tourè, Wrancks, Pobega, Salamekers, CDK, Rebic, in veste di capitano e Origi.

Pioli: "C'erano due rigori per noi". Thiago Motta: "Se su Rebic è penalty, andiamo tutti a casa" La Gazzetta dello Sport

Non va oltre il pareggio contro il Bologna il Milan di Stefano Pioli, che limita i danni in un campo apparso quest'anno difficile. La cornice del Dall'Ara ...I tre giocatori provenienti dal Belgio continuano a deludere: l’unico ad avere qualche attenuante è l’ex Wolfsburg. Il Milan ieri schierava per la prima volta 3 giocatori nati in Belgio: Charles De Ke ...