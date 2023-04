Milan, nuovo nome per l'attacco: gioca nel Manchester United (Di domenica 16 aprile 2023) C'è anche il Milan sulle tracce di Mason Greenwood, punta sotto contratto con il Manchester United fino al 2025. A svelarlo è... Leggi su calciomercato (Di domenica 16 aprile 2023) C'è anche ilsulle tracce di Mason Greenwood, punta sotto contratto con ilfino al 2025. A svelarlo è...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Mohammed Alardhi (#Investcorp), intervistato dal Financial Times, non esclude 'un nuovo tentativo di investimento n… - rtl1025 : ??Paolo #Scaroni, indicato ieri dal governo come nuovo presidente di #Enel, non rinuncerà alla presidenza del #Milan… - sportli26181512 : Milan, nuovo nome per l'attacco: gioca nel Manchester United: C'è anche il Milan sulle tracce di Mason Greenwood, p… - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: Mohammed Alardhi (#Investcorp), intervistato dal Financial Times, non esclude 'un nuovo tentativo di investimento nello sp… - ferrantelli94 : RT @marifcinter: Mohammed Alardhi (#Investcorp), intervistato dal Financial Times, non esclude 'un nuovo tentativo di investimento nello sp… -