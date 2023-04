Milan, insulti e minacce di morte via social a Theo Hernandez: “Devi fare la fine di Vialli” (FOTO) (Di domenica 16 aprile 2023) Vergogna social nei confronti di Theo Hernandez. Sotto a un post pubblicato dal terzino del Milan su Instagram per il primo anno di età del figlio, infatti, diversi utenti si sono fatti notare per degli agghiaccianti commenti a due giorni dalla sfida contro il Napoli in Champions. Tra questi, minacce di morte al difensore, al figlio, insulti alla moglie (“La tua compagna si è sc… tutta Milano”) e persino un commento che si commenta da solo come “Devi fare la fine di Vialli”. In sua difesa arriva Leao con una storia: “Non succede nulla fratello”. Di seguito il post in questione. Questi alcuni dei commenti contro #TheoHernandez. Ma non vi vergognate ... Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) Vergognanei confronti di. Sotto a un post pubblicato dal terzino delsu Instagram per il primo anno di età del figlio, infatti, diversi utenti si sono fatti notare per degli agghiaccianti commenti a due giorni dalla sfida contro il Napoli in Champions. Tra questi,dial difensore, al figlio,alla moglie (“La tua compagna si è sc… tuttao”) e persino un commento che si commenta da solo come “ladi”. In sua difesa arriva Leao con una storia: “Non succede nulla fratello”. Di seguito il post in questione. Questi alcuni dei commenti contro #. Ma non vi vergognate ...

