Milan, è sempre Napoli: Pioli e Spalletti si marcano a distanza tra pari e turnover (Di domenica 16 aprile 2023) Si avvicina la settimana ed il giorno decisivo, per club in causa e movimento calcistico italiano: in 24 ore nella due giorni di Champions League giungerà il verdetto su chi sarà riuscito a strappare il ticket su un’eventuale semifinale tutta tricolore. Con il 30° turno di Serie A a frapporsi nella contesa a due atti dei quarti di finale Pioli e Spalletti si marcano a distanza a vicenda, tra pareggi e turnover più o meno marcato. In casa Milan, nel mese di aprile, è sempre Napoli. Milan, Charles De Ketelaere @livephotosport Napoli-Milan, turnover da semifinale: Pioli e Spalletti si marcano Un nuovo martedì di sabato pomeriggio ... Leggi su contropiedeazzurro (Di domenica 16 aprile 2023) Si avvicina la settimana ed il giorno decisivo, per club in causa e movimento calcistico italiano: in 24 ore nella due giorni di Champions League giungerà il verdetto su chi sarà riuscito a strappare il ticket su un’eventuale semifinale tutta tricolore. Con il 30° turno di Serie A a frapporsi nella contesa a due atti dei quarti di finalesia vicenda, tra pareggi epiù o meno marcato. In casa, nel mese di aprile, è, Charles De Ketelaere @livephotosportda semifinale:siUn nuovo martedì di sabato pomeriggio ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : #Motta dice che #Marelli ha la sua opinione, ma lui rimane della sua: non c'era alcun rigore per il #Milan. Per… - mgpg07 : RT @F7derico: Ieri ho visto Chelsea-Brighton, De Zerbi è tutto ciò che serve al Milan. Dominio totale. Pioli a cui saremo sempre grati va c… - VI__ODIO : @MilanNewsit le convinzioni di Padovan alla fine si rivelano sempre sbagliati, quindi andrà avanti il Milan, sicuro. - Marco98895697 : @Rosaebasta9 Hai ragione però dai anche un po’ di sfiga non manca speriamo in coppa mercoledì daiiiiiiiiiiii Inter… - Raffael38115989 : @giovannisalvest @tuttosport @auro_milan @guido_vaciago Giova' capisco che sei Milanista, ma Meani e Galliani, si s… -