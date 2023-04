Milan, De Ketelaere è lo spettro di sé stesso (Di domenica 16 aprile 2023) Ancora una volta una chance da titolare col Milan e ancora una volta il peggiore in campo: De Ketelaere il fantasma di sé stesso Ancora una volta una chance da titolare col Milan e ancora una volta il peggiore in campo: De Ketelaere il fantasma di sé stesso. Anche la Gazzetta dello Sport lo bacchetta per il suo match e con le pagelle ci va giù pesante dando al belga un 4 pieno: «Un’altra volta il peggiore, e dispiace perché sembra accanimento, ma la realtà non si può negare. De Ketelaere molle, ciondolante, senza un minimo di cattiveria. Spettrale». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 aprile 2023) Ancora una volta una chance da titolare cole ancora una volta il peggiore in campo: Deil fantasma di séAncora una volta una chance da titolare cole ancora una volta il peggiore in campo: Deil fantasma di sé. Anche la Gazzetta dello Sport lo bacchetta per il suo match e con le pagelle ci va giù pesante dando al belga un 4 pieno: «Un’altra volta il peggiore, e dispiace perché sembra accanimento, ma la realtà non si può negare. Demolle, ciondolante, senza un minimo di cattiveria. Spettrale». L'articolo proviene da Calcio News 24.

