Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #Milan, De Grandis critico su #DeKetelaere: “Non ha cattiveria' #SempreMilan - Ftbnews24 : #Milan, De Grandis duro su De Ketelaere: “Non ha cattiveria” #Milan, Pioli - Milannews24_com : #DeGrandis su #DeKetelaere: «Si vede la sua sofferenza» - Milannews24_com : De Grandis su De Ketelaere: «Si vede la sua sofferenza» -

Inter a - 1 dal. Monza senza vittorie da 4 turni. 2 - 2 all'andata nell'unica sfida di A. ...30, dalle 14:30 In studio: Giorgia Cenni, Andrea Marinozzi, Stefano de, Lorenzo Minotti (da ...In studio: Giorgia Cenni con Stefano Dee Lorenzo Minotti collegato da Lecce. FOTOGALLERY ... Rallentano in zona Champions sia il, fermato sul pari a Bologna, che l'Inter, battuta a San ...... Bologna -su app DAZN e canale ZONA DAZN (214 del telecomando Sky) ore 18.00: Napoli - ... La Casa dello Sport Day con Giorgia Cenni, Andrea Marinozzi, Stefano Dee Lorenzo Minotti in ...

Milan, De Grandis critico su De Ketelaere: “Non ha cattiveria” Pianeta Milan

Il giornalista Stefano De Grandis commenta la prestazione del trequartista belga contro la squadra di Thiago Motta. Charles De Ketelaere ieri partiva dal primo minuto dopo tantissime panchina: anche a ...Stefano De Grandis, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport soffermandosi sulla prestazione di Charles De Ketelaere a Bologna: "De Ketelaere aveva giocato benino un ...