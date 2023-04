(Di domenica 16 aprile 2023), ex attaccante anche del, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco le parole sue Osimhen

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : Vince la Roma! ???? 3-2 sul Milan! Vantaggio al 27’ con Misitano. Ribaltano i rossoneri con Sia al 65’ e Stalmach a… - PianetaMilan : #Milan, #Cassano: 'Se il #Napoli avesse avuto #Osimhen...' #SempreMilan - asdomare : @MilanNewsit Cassano non si ricorda che all'andata campionato chi ha giocato e meritava era il Milan . - ciroaleroby4 : @Simfrac @MilanNewsit In questi giorni stanno ritardeggiando. Ho letto dichiarazioni di Un tal Del Genio, Alvino, S… - KunGrax : RT @MilanNewsit: Cassano: 'Leao volete farlo passare per un fuoriclasse… Il Milan di Nesta lo avrebbe appeso al muro' -

...Leao è il giocatore più forte deldi Stefano Pioli . Eppure, in molti lo contestano, anche tra i tifosi, per la sua indolenza. E tra chi lo contesta ecco anche l'immancabile Antonio. ...Commenta per primo Antoniotorna a criticare Rafael Leao in un intervento sulla BoboTv: 'Leao devastante Io e Sandro (... Leao in cinque anni alha fatto 34 gol: io sono convinto che se ...Notizie Calcio Napoli - Antonio, ex giocatore, parla ai microfoni della Bobo Tv due giorni dopo- Napoli, commentando l'esito della gara: 'L'ho detto già al triplice fischio, ili primi due minuti poteva ...

Antonio Cassano alla BoboTV ha commentato così i vari incroci tra Milan e Napoli di quest'anno, in attesa di quello definitivo e forse più importante di ...Antonio Cassano è tornato ad attaccare Rafael Leao, esterno del Milan. Per il barese il classe '99 non è un fuoriclasse.