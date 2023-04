Milan, addio De Ketelaere: rumors su uno scambio clamoroso, "chi arriva" (Di domenica 16 aprile 2023) Il belga Charles De Ketelaere è tornato titolare nel Milan contro il Bologna, nel match del Dall'Ara di ieri, sabato 15 aprile, terminato con un deludente 1-1. E De Ketelaere ha nuovamente deluso. In modo clamoroso: spettrale, per certo il peggiore in campo dei rossoneri. Una stagione fallimentare, per il giovane belga, pagato fior di milioni la scorsa estate dopo una lunga caccia e che non ha lasciato alcun segno. Ovvio, in questo contesto, che circolino voci sul suo futuro, per quanto Paolo Maldini e Fabio Massara, almeno a parole, facciano quadrato attorno a lui, sostenendo che crescerà in rossonero. Ma si diceva: le voci. Ora circolano sempre più insistenti indiscrezioni circa un possibile scambio, in un'operazione di cessione definitiva. Stando a radio-mercato, ora si ragionerebbe ad uno ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) Il belga Charles Deè tornato titolare nelcontro il Bologna, nel match del Dall'Ara di ieri, sabato 15 aprile, terminato con un deludente 1-1. E Deha nuovamente deluso. In modo: spettrale, per certo il peggiore in campo dei rossoneri. Una stagione fallimentare, per il giovane belga, pagato fior di milioni la scorsa estate dopo una lunga caccia e che non ha lasciato alcun segno. Ovvio, in questo contesto, che circolino voci sul suo futuro, per quanto Paolo Maldini e Fabio Massara, almeno a parole, facciano quadrato attorno a lui, sostenendo che crescerà in rossonero. Ma si diceva: le voci. Ora circolano sempre più insistenti indiscrezioni circa un possibile, in un'operazione di cessione definitiva. Stando a radio-mercato, ora si ragionerebbe ad uno ...

