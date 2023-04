Migranti, Valerio Valenti nominato commissario per l'emergenza (Di domenica 16 aprile 2023) Il prefetto Valerio Valenti, capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno, è stato nominato commissario delegato per lo stato di emergenza per i Migranti ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 16 aprile 2023) Il prefetto, capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno, è statodelegato per lo stato diper i...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lametino : Valerio Valenti commissario per l`emergenza migranti anche in Calabria - - GDS_it : Valerio Valenti è stato nominato commissario delegato per lo stato di emergenza per i #migranti - ag_notizie : Stato d'emergenza migranti, il prefetto Valerio Valenti nominato commissario delegato - sissiisissi2 : Valerio Valenti nominato commissario per l’emergenza migranti - GIANELL01690669 : @GIANELL96712528 @GIANELL83184592 @GIANELL5205156 @GIANELL48520786 @GIANELL48611868 @GIANELL5602590 @RaiNews… -