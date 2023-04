Migranti: stretta sulla protezione speciale. Battaglia al Senato. Nardella e altri 6 sindaci firmano contro il governo (Di domenica 16 aprile 2023) Sei sindaci di grandi città, tutti del centrosinistra, compreso il fiorentino Dario Nardella, hanno firmato un documento contro il governo che intende dare la stretta alla protezione speciale sui Migranti. Ma la Battaglia vera sarà al Senato, in commissione e in Aula, dove le opposizioni farano muro, hanno annunciato, fino all'ostruzionismo Leggi su firenzepost (Di domenica 16 aprile 2023) Seidi grandi città, tutti del centrosinistra, compreso il fiorentino Dario, hanno firmato un documentoilche intende dare laallasui. Ma lavera sarà al, in commissione e in Aula, dove le opposizioni farano muro, hanno annunciato, fino all'ostruzionismo

