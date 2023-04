Migranti | ripresi sbarchi Valerio Valenti nominato commissario allo stato di emergenza

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 16 aprile 2023) Mentre sonogli arrivi di persone dalle coste africane, quasi mille in un solo giorno, èildelegatodiper i: è, capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. Quattro Regioni, guidate dal centrosinistra, non hanno firmato l'intesa sulla sua nomina. In settimana, intanto, il decretosarà alla prova dell'Aula del Senato: la maggioranza si è compattata intorno alla linea dura e il provvedimento contiene le mosse per archiviare la protezione speciale, restringere il più possibile i permessi di soggiorno per calamità e per cure mediche, rendere più facile usare lo strumento delle espulsioni. Nel ...