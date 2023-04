Migranti | nuovi centri senza gara e ricollocamenti per superare emergenza

(Di domenica 16 aprile 2023) Il primo atto formale ed esecutivo successivo alla dichiarazione dello stato diin materia di immigrazione deciso del Consiglio dei ministri, è stato compiuto oggi con due provvedimenti del capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. Oltre ad aver nominato Valerio Valenti, commissario per l', Curcio ha emanato una ordinanza, la 984, con la quale impartisce le prime disposizioni urgenti per fronteggiare, in Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, "lo stato diin conseguenza dell`eccezionale incremento dei flussi di personein ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo".L'ordinanza, che non ...

mentre circa il 50% dei migranti presenta vulnerabilità ed è in parte significativa costituito da ... non può comportare la nascita di grandi centri di accoglienza o detenzione nei nostri ... L'ultima riguarda l'emergenza migranti che è un fenomeno strutturale e che non si risolve aprendo luoghi di detenzione per le persone più fragili poi magari sottoposte ad abuso di psicofarmaci

Accoglienza migranti Nuovi arrivi ogni giorno e i minori sono già 40 "Il sistema non regge" LA NAZIONE

Il governo ha nominato Valerio Valenti come commissario per la gestione dello stato di emergenza nazionale sui flussi migratori, che era stato dichiarato ...Valerio Valenti è il nuovo commissario per l'emergenza dei migranti. Già a capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno è stato nominato con un'ordinanza a ...