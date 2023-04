Migranti, Meloni: “L’obiettivo del Governo è l’eliminazione della protezione speciale” (Di domenica 16 aprile 2023) “Io ho come obiettivo l’eliminazione della protezione speciale, perché è una protezione ulteriore rispetto a quello che accade nel resto d’Europa e io credo che l’Italia non abbia ragione di discostarsi dalle normative europee di riferimento. C’era una proposta sul quale lavorava la maggioranza nel suo complesso e io confido che sia quella che viene approvata, perché non è un tema sul quale ci sono in realtà divergenze”. È quanto ha detto ieri, nel corso della sua visita in Etiopia, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando di Migranti. Il Governo vuole eliminare la protezione speciale. La Meloni dall’Africa conferma la linea dura sui Migranti “È una ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 16 aprile 2023) “Io ho come obiettivo, perché è unaulteriore rispetto a quello che accade nel resto d’Europa e io credo che l’Italia non abbia ragione di discostarsi dalle normative europee di riferimento. C’era una proposta sul quale lavorava la maggioranza nel suo complesso e io confido che sia quella che viene approvata, perché non è un tema sul quale ci sono in realtà divergenze”. È quanto ha detto ieri, nel corsosua visita in Etiopia, il presidente del Consiglio, Giorgia, parlando di. Ilvuole eliminare la. Ladall’Africa conferma la linea dura sui“È una ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Conte contro la “giravolta” di Meloni: “Mi accusava di ricorrere allo stato di emergenza con il Covid, ora lei fa l… - AlessiaMorani : La #Meloni e la “furia immigrazionista”. Quando urlava alla Camera a luglio del 2020 in 7 mesi erano arrivati in It… - fattoquotidiano : Migranti, Schlein contro il governo Meloni: “Vergognoso cancellare la protezione speciale e l’accoglienza diffusa” - boca_luigi : RT @Libero_official: La sindaca #ValentinaCuppi, ex presidente dem: 'Il #25Aprile qui non vogliamo né #LaRussa né la #Meloni'. E invita il… - LaNotiziaTweet : Il Governo vuole eliminare la protezione speciale. La Meloni dall'Africa conferma la linea dura sui migranti. Per i… -