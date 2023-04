Migranti: Lega, 'da regioni rosse assurdo no ideologico a migliore gestione sbarchi' (Di domenica 16 aprile 2023) Roma, 16 apr (Adnkronos) - "Dopo i no all'autonomia e allo sviluppo, ora le quattro regioni rosse dicono no perfino al controllo dell'immigrazione. Gravissimo che i governatori di Toscana, Campania, Emilia Romagna e Puglia si siamo rifiutati di siglare l'intesa per migliorare la gestione dei flussi migratori. Fanno ideologia sulla pelle degli immigrati e dei loro stessi cittadini”. Lo dicono i capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) Roma, 16 apr (Adnkronos) - "Dopo i no all'autonomia e allo sviluppo, ora le quattrodicono no perfino al controllo dell'immigrazione. Gravissimo che i governatori di Toscana, Campania, Emilia Romagna e Puglia si siamo rifiutati di siglare l'intesa per migliorare ladei flussi migratori. Fanno ideologia sulla pelle degli immigrati e dei loro stessi cittadini”. Lo dicono i capigruppo di Camera e Senato dellaRiccardo Molinari e Massimiliano Romeo.

