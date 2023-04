Migranti, le Regioni rosse rifiutano l?emergenza: «No ai centri di rimpatrio» (Di domenica 16 aprile 2023) Scontro aperto. Il Pd sfida il governo sui Migranti. Quattro Regioni a guida dem - Puglia, Campania, Toscana ed Emilia-Romagna - non hanno firmato lo stato di emergenza dichiarato ieri pomeriggio con... Leggi su ilmattino (Di domenica 16 aprile 2023) Scontro aperto. Il Pd sfida il governo sui. Quattroa guida dem - Puglia, Campania, Toscana ed Emilia-Romagna - non hanno firmato lo stato di emergenza dichiarato ieri pomeriggio con...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AngeloCiocca : Le 5 regioni governate dal centrosinistra non firmano l'accordo sui migranti. Cortocircuito a sinistra? Ma come non… - LaStampa : Migranti, la rivolta di sindaci e Regioni contro il “no” alla protezione speciale - fattoquotidiano : Un migliaio di migranti soccorsi in Sicilia. Nominato il commissario per l’emergenza, non vale per le Regioni a gui… - apocalittica : RT @SecolodItalia1: Emergenza migranti: il dispetto delle 4 regioni rosse. Non firmano l’ordinanza e si chiamano fuori - ALisimberti : RT @ChiodiDonatella: Tutti 'accoglioni' con i #porti degli altri. 'Not in my garden', si leva il grido contro gli sbarchi dei #migranti del… -