Migranti | i sindaci Pd contro il governo sull' abolizione della protezione speciale Schlein | Ottima iniziativa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Migranti, i sindaci Pd contro il governo sull'abolizione della protezione speciale. 'E vogliamo lo ius scholae' [di… - fanpage : I sindaci di sei grandi città hanno scritto una lettera aperta al governo, chiedendo di non cancellare la protezion… - LaStampa : Migranti, il fronte dei sindaci: “Preoccupati per l’accoglienza, no alla cancellazione della protezione speciale” - soteros1 : RT @Rob76282550: Leggo. Migranti, il fronte dei sindaci: “Preoccupati per l’accoglienza, no alla cancellazione della protezione speciale”… - mummy53690440 : La resistenza pro-migranti di sindaci e regioni di centrosinistra -

... mentre circa il 50% deipresenta vulnerabilità ed è in parte significativa costituito da nuclei familiari. Queste scelte - spiegano i- qualora adottate, non potrebbero che ......di Meloni sui permessi aiha già scatenato la risposta del Pd, ma ora a fare una mossa in più - sebbene si tratti sempre di primi cittadino di centro sinistra - ora sono alcuni dei...Nel documento congiunto le firme di Gualtieri, Sala, lepore, Nardella, Manfredi e Lo Russo: "Basta ragionare in ottica ...

Sala contro la cancellazione della protezione speciale per i migranti: «Noi sindaci preoccupati, minori vanno tutelati» Corriere Milano

Il capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, ha firmato l’ordinanza per fronteggiare l'eccezionale incremento migranti in Italia: tutte le Regioni d'accordo, tranne le quattro go ...“Come sindaci, come amministratori, come cittadini che quotidianamente si impegnano nei territori,siamo molto preoccupati per le proposte in discussione relative alle modifiche ...