Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : La Lega preme per la cancellazione dell’anomalia solo italiana della #protezionespeciale usata come escamotage dai… - LaStampa : Come funziona la protezione speciale per i migranti? - emergency_ong : È questa la visione del Governo: #migrazione come #emergenza. Ma l’emergenza non è rappresentata dall’aumento degli… - LaStampa : Migranti: come nasce, chi protegge e perché rischia di scomparire la tutela del permesso speciale - carseri : RT @riktroiani: #Migranti, '#Malta respinge le navi #Ong in difficoltà'. Al telefono un ex militare della Guardia Costiera maltese vuole ri… -

'Mi doobiettivo l'eliminazione della protezione speciale'. Il premier Giorgia Meloni conferma e si intesta la stretta sui permessi di soggiorno ai, approdata ieri in Parlamento con un ...... per fare ritorno a Mosca: 'Un fatto abbastanza grave', commenta Meloni, che al ritorno in Italia si confronterà con il ministro della Giustizia Carlo Nordio 'per capire benesono andate le cose'...... per fare ritorno a Mosca: "Un fatto abbastanza grave", commenta Meloni, che al ritorno in Italia si confronterà con il ministro della Giustizia Carlo Nordio "per capire benesono andate le cose"...

Come funziona la protezione speciale per i migranti La Stampa

Ad Addis Abeba impegno su infrastrutture e rinnovabili Addis Abeba, 15 apr. In un Paese che ancora porta addosso le cicatrici della guerra nel Tigrè con centinaia di migliaia di morti e oltre 2 milion ..."Mi do come obiettivo l'eliminazione della protezione speciale”. Il premier Giorgia Meloni conferma e si intesta la stretta sui ...