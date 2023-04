Migranti, c'è il commissario per l'emergenza. La protesta dei sindaci: toh, tutti del Pd (Di domenica 16 aprile 2023) C'è ufficialmente il nuovo commissario delegato per lo stato di emergenza per i Migranti: si tratta, come anticipato nei giorni scorsi, di Valerio Valenti, capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno. Guiderà le operazioni nelle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, come prevede un'ordinanza a firma del capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. Il 64enne Valenti, originario di Trapani, è stato anche prefetto per la provincia di Firenze, Trieste, Brindisi, Brescia, commissario di Governo per la Provincia di Bolzano dal 2012 al 2014 e ha presieduto la Commissione di accesso per l'accertamento delle condizioni per ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) C'è ufficialmente il nuovodelegato per lo stato diper i: si tratta, come anticipato nei giorni scorsi, di Valerio Valenti, capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno. Guiderà le operazioni nelle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, come prevede un'ordinanza a firma del capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. Il 64enne Valenti, originario di Trapani, è stato anche prefetto per la provincia di Firenze, Trieste, Brindisi, Brescia,di Governo per la Provincia di Bolzano dal 2012 al 2014 e ha presieduto la Commissione di accesso per l'accertamento delle condizioni per ...

