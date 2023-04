Migliori Tablet-PC 2 in 1 con tastiera removibile

Leggi su navigaweb

(Di domenica 16 aprile 2023) Ipossono prendere facilmente il posto di un notebook tradizionale, specie se puntiamo fin da subito sui modelli dotati di(chiamati anche2-in-1 oPC). Questi, oltre ad essere comodi da usare quando vogliamo uno schermo più grande di un semplice smartphone, possono diventare dei veri e propri piccoli notebook, leggeri e abbastanza potenti per scrivere, studiare e lavorare da remoto. In questa guida vedremo insieme imodelli diconutilizzando i prodotti disponibili su un sito di e-commerce come Amazon, così da avere una buona garanzia sul prodotto e risparmiare sempre qualcosa rispetto all'acquisto in un negozio o in un centro ...