Micaela Ramazzotti ci mostra come rendere il mullet un taglio portabile (Di domenica 16 aprile 2023) Tra le ultime a esserne conquistata, l'attrice romana che, con un colpo di forbici, ha spazzato via le onde biondo miele a favore di un mullet brunette dalle punte illuminate. Da varie stagioni questo è un haircut passato dal dimenticatoio alla gloria: sarà forse il momento perfetto per farci un pensierino? Leggi su vanityfair (Di domenica 16 aprile 2023) Tra le ultime a esserne conquistata, l'attrice romana che, con un colpo di forbici, ha spazzato via le onde biondo miele a favore di unbrunette dalle punte illuminate. Da varie stagioni questo è un haircut passato dal dimenticatoio alla gloria: sarà forse il momento perfetto per farci un pensierino?

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ventiinverni : FINITO THE GOOD MOTHERS WOW SENZA FIATO HO PIANTO NELLA SCENAFINALE INTERPRETAZIONE MAGISTRALE DI GAIA GIRACE, VAL… - gicolino69 : uguale. Una di queste donne è #Lea Garofalo, fatta uccidere dal marito dopo aver collaborato con la giustizia. Inte… - FraLauricella : ???#Film in??#tv #cinema in #televisione 00,35 Canale5 La prima cosa bella di Paolo Virzì, con Valerio Mastandrea, M… - karencorallo2 : Sembra che anche Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì siano tra le coppie scoppiate in questo 2023 #jetshow - lafuckingvie_ : @PIER_DAVERO amore sì uguale in italiano solo che la nonna sulla sedia a rotelle è Ornella vanoni, poi c’è sabrina… -