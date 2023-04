Miart chiude in Crescendo, 9 le opere acquisite da Fondazione Fiera Milano (Di domenica 16 aprile 2023) Successo di visitatori con presenze in aumento di collezionisti, consulenti d’arte, curatori, direttori di fondazioni private e di musei italiani e stranieri. La prossima edizione si terrà dal 12 al 14 aprile 2024 Leggi su ilgiornale (Di domenica 16 aprile 2023) Successo di visitatori con presenze in aumento di collezionisti, consulenti d’arte, curatori, direttori di fondazioni private e di musei italiani e stranieri. La prossima edizione si terrà dal 12 al 14 aprile 2024

