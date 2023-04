«Mi sacrifico per il clima»: l’intelligenza artificiale lo incoraggia e lui si suicida (Di domenica 16 aprile 2023) Bruxelles, 16 apr – Continua a far discutere l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, e non solo per la vicenda ChatGpt o per questioni relative a privacy e spionaggio. Si tratta semplicemente di un cambio di paradigma che, in quanto tale, porta con sé vantaggi e svantaggi, nuove possibilità ma anche enormi criticità. Per fare un esempio di queste problematiche, due settimane fa un uomo si è tolto la vita dopo aver parlato di «cambiamento climatico» proprio con un chatbot basato sull’Ia. Il fatto è avvenuto in Belgio e la tragedia, ovviamente, ha destato l’attenzione delle autorità, che hanno espresso preoccupazione per un «grave precedente che deve essere preso molto sul serio». l’intelligenza artificiale può uccidere? La vittima è un trentenne belga, benestante e padre di due figli, che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 16 aprile 2023) Bruxelles, 16 apr – Continua a far discutere l’utilizzo del, e non solo per la vicenda ChatGpt o per questioni relative a privacy e spionaggio. Si tratta semplicemente di un cambio di paradigma che, in quanto tale, porta con sé vantaggi e svantaggi, nuove possibilità ma anche enormi criticità. Per fare un esempio di queste problematiche, due settimane fa un uomo si è tolto la vita dopo aver parlato di «cambiamentotico» proprio con un chatbot basato sull’Ia. Il fatto è avvenuto in Belgio e la tragedia, ovviamente, ha destato l’attenzione delle autorità, che hanno espresso preoccupazione per un «grave precedente che deve essere preso molto sul serio».può uccidere? La vittima è un trentenne belga, benestante e padre di due figli, che ...

