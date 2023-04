Mi chiamo Luka | Suzanne Vega e il pezzo sull’abuso dei minori che fece innamorare Prince

Leggi su bergamonews

(Di domenica 16 aprile 2023) Cosa rende immortale una canzone? La semplicità e l’immediatezza, direte voi. Da bravi, riascoltatevi Bohemian Rhapsody e Stairway to Heaven. E allora cosa, il suono, la produzione, gli arrangiamenti, le invocazioni sataniche al contrario? No, no, no e no. Ciò che proietta una canzone nella stratosfera sono le attestazioni di stima dei colleghi di lavoro più famosi ed affermati. Non ci credete, lo so. Ma sentite questa: nel 1987pubblica il suo secondo lavoro Solitude Standing, puntando tutto sul primo singolo, Gypsy, che però manca clamorosamente il colpo. Il coproduttore dell’album, Lanny Kaye, leggendario giornalista, inventore dei Nuggets e chitarrista del Patti Smith Group, pressa in tutti i modi la cantautrice newyorkese perché scavi più a fondo nella stesura dei testi, all’epoca suo vero tallone d’Achille. E così spunta ...