"Mi alzo all'alba e spendo 250 euro al mese in vestiti per essere bella quando porto i figli a scuola, le altre mamme sono sciatte": fa discutere la storia di Sunny

Il titolo di questo breve articolo avrà portato tanti ad esclamare "eh capirai, che c'è di strano?" o, di più "con tutte le cose che ci sono nel mondo…" (altri ancora sono quelli dell'"odore di Pulitzer", tanto cari a noi della redazione di FQMagazine). Ebbene, forse di strano non c'è molto o forse sì, perché il pezzo uscito sul Sun ha scatentato un discreto dibattito. 

La storia Andrea Sunny è, in effetti, una di quelle buone per suscitare commenti social. Siamo a Northampton, North Hants. La routine mattutina di Sunny Andrea, 39 anni, è molto meticolosa: sveglia alle 6:30 (comunque non prestissimo, va detto), si trucca in modo impeccabile in un'ora di tempo, sceglie dal guardaroba uno dei sui look ("spendo circa 200 sterline al mese per aggiungere cose nuove") e poi ...

