Meteo, nuove piogge e temporali all'inizio della settimana. Temperature massime tra 15 e 19 gradi (Di domenica 16 aprile 2023) Meteo ancora caratterizzato dall'instabilità nelle prossime ore. S ull'Italia, infatti, per la giornata di domani sono previsti ancora rovesci. Un vortice ciclonico è ancora in azione al Sud e ... Leggi su leggo (Di domenica 16 aprile 2023)ancora caratterizzato dall'instabilità nelle prossime ore. S ull'Italia, infatti, per la giornata di domani sono previsti ancora rovesci. Un vortice ciclonico è ancora in azione al Sud e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : #Meteo, nuove #piogge e temporali all'inizio della settimana - Tech_Gaming_it : Nuove immagini per Test Drive Unlimited Solar Crown! La mappa si estende per oltre 600 chilometri di strade e 14 d… - LiveSicilia : Meteo in Sicilia, in arrivo nuove perturbazioni: le previsioni - Valtubo : Su #Valtubo il #blog dei chiancianesi Pioggia nel week-end, Nuove previsioni su #Meteo #Chianciano!!! Clicca, leggi… - BaLoRdO61 : Meteo: in arrivo due nuove perturbazioni con pioggia e neve -