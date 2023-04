Meteo, le previsioni: Italia tra piogge e schiarite, attesa per il caldo imminente (Di domenica 16 aprile 2023) La pioggia di aprile non abbandona il nostro Paese. Lunedì sono previsti temporali soprattutto al Sud, mentre verso metà settimana il maltempo si concentrerà sulle regioni settentrionali. Questo Meteo turbolento dovrebbe concludersi entro il fine settimana. Per il Ponte del 25 aprile ci attendiamo il ritorno del caldo e delle belle giornate di sole Leggi su tg24.sky (Di domenica 16 aprile 2023) La pioggia di aprile non abbandona il nostro Paese. Lunedì sono previsti temporali soprattutto al Sud, mentre verso metà settimana il maltempo si concentrerà sulle regioni settentrionali. Questoturbolento dovrebbe concludersi entro il fine settimana. Per il Ponte del 25 aprile ci attendiamo il ritorno dele delle belle giornate di sole

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Buongiorno da #ANSA | Le previsioni del tempo per oggi - SkyTG24 : #Meteo, le previsioni: Italia tra piogge e schiarite, attesa per il caldo imminente - vdaMeteo : Miglioramento del tempo in questi giorni, con vento sempre più debole e maggiore soleggiamento. Temperature all'inc… - MeteogradM : Previsioni Meteo per Lunedì 17 Aprile 2023 e Tendenza Successivi Due Giorni (YouTube) #meteo #temporale #rovesci… - Gianfra33984664 : RT @SardegnaG: #Primavera di freddo anche in #Sardegna: fine settimana con neve ad alta quota, pioggia e temperature in picchiata un po' ov… -