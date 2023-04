(Di domenica 16 aprile 2023) Da quando Mark Zuckemberg ha annunciato Meta e gli sforzi per creare un metaverso per i suoi utenti, alcuni token particolari nel mondo della Blockchain sono letteralmente esplosi facendo segnare nuovi massimi e inaugurando, forse, un nuovo trend. È il caso, ad esempio, di SAND e MANA, i due token utility dei progetti The Sandbox e Decentraland che hanno come scopo la creazione di metaversi attraverso una mappa condivisa in cui gli utenti possiedono dei terrenii. Ma come funzionano quindi questi progetti? Qual è la tokenomics alle spalle e come utilizzano gli NFT? Decentraland si definisce come una piattaforma diity creata sulla Blockchain di Ethereum che permette agli utenti di creare, sperimentare e monetizzare contenuti e applicazioni. All’interno di questo mondoe, gli utenti acquistano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Blockworld_it : Metaverse e Virtual Real Estate: le basi per iniziare - InvestireDaZero : Metaverso e giovani: Meta sollecitato a bandire i minori dal mondo virtuale - newwaytar : RT @MaximilianShare: NOTIZIE CRYPTO da Cointelegraph Italia - Seguimi per News Crypto sempre aggiornate! #crypto #bitcoin #cryptocurrency… - MaximilianShare : NOTIZIE CRYPTO da Cointelegraph Italia - Seguimi per News Crypto sempre aggiornate! #crypto #bitcoin… - lecriptovalute : RT “ Attualmente in grado di accogliere utenti a partire dai 18 anni, Meta vuole aprire la sua app di metaverso Hor… -

Metaverso e giovani: Meta sollecitato a bandire i minori dal mondo virtuale Attualmente in grado di accogliere utenti a partire dai 18 anni, Meta vuole aprire la sua app di metaverso Horizon Worlds ...... co - leader del gruppo aziendaleContinuum di Accenture . ' La nostra collaborazione con The Ocean Race eRegatta sta aiutando a reinventare il modo in cui le persone si impegnano ...... covering topics of display technology, digital empowerment, smart city, smart education, ... (1) Smart Display All - in - One Machine, (2) LED Immersive Display System (Production), (...

Il metaverso renderà il turismo sostenibile Da CoinTelegraph Investing.com Italia

VARA will be implementing the regulatory requirements for Virtual Asset Service Providers (VASPs) alongside the emirate's Department of Economy and Tourism (DET) and Free Zone Authorities (FZAs) ...By altering the paradigm of content creation, this technology is set to radically redesign the creative economy.