“Messina Denaro sta tentando di sminuire la gravità degli omicidi che ha commesso”. Il delitto Bonomo, le stragi e i segreti del boss (Di domenica 16 aprile 2023) Matteo Messina Denaro sta tentando di sminuire la gravità degli omicidi che ha commesso. Lo scrive il giudice per le indagini preliminari di Palermo, Alfredo Montalto, nell’ordinanza con cui ordina l’arresto di Laura Bonafede. Figlia dello storico capomafia di Campobello di Mazara, Leonardo Bonafede, l’insegnante è considerata una pedina fondamentale nella gestione della trentennale latitanza dell’ultimo boss delle stragi. Il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, l’aggiunto Paolo Guido e il pm Gianluca De Leo hanno scoperto che la donna incontrava ciclicamente Messina Denaro: l’ultima volta il 14 gennaio, due giorni prima del clamoroso arresto dei carabinieri del Ros. “Laura ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) Matteostadilache ha. Lo scrive il giudice per le indagini preliminari di Palermo, Alfredo Montalto, nell’ordinanza con cui ordina l’arresto di Laura Bonafede. Figlia dello storico capomafia di Campobello di Mazara, Leonardo Bonafede, l’insegnante è considerata una pedina fondamentale nella gestione della trentennale latitanza dell’ultimodelle. Il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, l’aggiunto Paolo Guido e il pm Gianluca De Leo hanno scoperto che la donna incontrava ciclicamente: l’ultima volta il 14 gennaio, due giorni prima del clamoroso arresto dei carabinieri del Ros. “Laura ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : In tutto questo un tizio ai domiciliari può andare in Sicilia a trattare per delle chat di Messina Denaro. Favoloso. - repubblica : Stop a 'Non è l'Arena': Fabrizio Corona ha venduto a Giletti le chat di Messina Denaro [a cura della redazione Cron… - GiusCandela : Sarebbe stato Fabrizio Corona a vendere, tramite un'agenzia, alla trasmissione di Massimo Giletti le chat audio tra… - terzo_joy : RT @MatteoDentini: @marifcinter Allenatore già esonerato Proprietà più ricercata di Messina Denaro Ausilio con il posto fisso e Marotta in… - a70199617 : RT @fattoquotidiano: “Messina Denaro sta tentando di sminuire la gravità degli omicidi che ha commesso”. Il delitto Bonomo, le stragi e i s… -