Messina, bimbo di 4 mesi batte la testa e muore: indaga la Procura (Di domenica 16 aprile 2023) commenta La Procura di Messina ha aperto un'indagine sul decesso di un bambino di 4 mesi morto per un'emorragia cerebrale dopo aver battuto la testa cadendo a casa. Non ci sono al momento persone ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 16 aprile 2023) commenta Ladiha aperto un'indagine sul decesso di un bambino di 4morto per un'emorragia cerebrale dopo aver battuto lacadendo a casa. Non ci sono al momento persone ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mummy53690440 : Bimbo di 4 mesi cade in casa: dimesso dall'ospedale muore poco dopo - MediasetTgcom24 : Messina, bimbo di 4 mesi batte la testa e muore: indaga la Procura #sicilia #procura #messina #16aprile - infoitinterno : Messina, bimbo di 4 anni cade in casa e muore per un’emorragia cerebrale - infoitinterno : Messina, bimbo di 4 anni cade in casa e muore per emorragia cerebrale - infoitinterno : Messina: bimbo di 4 anni muore dopo una caduta in casa -