Messina, bimbo di 4 anni sbatte la testa, i genitori lo portano in ospedale ma viene dimesso. A casa la situazione precipita e il piccolo muore (Di domenica 16 aprile 2023) Tragedia a Barcellona Pozzo di Gotto (Mesina), dove un bimbo di 4 anni è morto per un'emorragia celebrale, dopo essere stato trasportato al Policlinico di Messina. Il piccolo pare sia caduto accidentalmente all'interno dell'abitazione nella quale viveva assieme ai genitori, è stato poi portato d'urgenza al pronto soccorso al Fogliani di Milazzo dove però i sanitari avrebbero accertato che le sue condizioni non sarebbero state gravi da determinare un ricovero, anche in osservazione. Successivamente, al ritorno a casa, le condizioni del bambino si sarebbero aggravate e, dopo un'altra corsa al pronto soccorso, la decisione di trasferirlo al Policlinico di Messina, dove i medici lo hanno sottoposto a una risonanza magnetica, scoprendo così la presenza di una grave ...

