Messina, bimbo di 4 anni cade in casa e muore per emorragia cerebrale: i medici lo avevano appena dimesso dal pronto soccorso (Di domenica 16 aprile 2023) La notizia è riportata oggi dal quotidiano La Gazzetta del Sud. dimesso dall'ospedale I genitori dopo la caduta hanno portato il piccolo all'ospedale Fogliani di Milazzo dove però i sanitari ... Leggi su ilgazzettino (Di domenica 16 aprile 2023) La notizia è riportata oggi dal quotidiano La Gazzetta del Sud.dall'ospedale I genitori dopo la caduta hanno portato il piccolo all'ospedale Fogliani di Milazzo dove però i sanitari ...

