(Di domenica 16 aprile 2023)hanno fattoin unin, all’interno di un resort, nello stato di Guanajuato, uccidendopersone, tra cui undi appenaanni. L’agguato, secondo quanto riportato dalle autorità di Cortazar, è avvenuto ieri, sabato 15 aprile: oltre alleuna persona è rimasta gravemente ferita. Secondo il proprietario del, il gruppo armato sarebbe arrivato nel resort La Palma intorno alle 16:30 per dare inizio all’attacco: gli aggressori si sono diretti verso un gruppo di ospiti della struttura, dove molte persone stavano trascorrendo il fine settimana, per dare inizio alla sparatoria. Dopo hanno saccheggiato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Messico, uomini armati fanno irruzione in un parco acquatico: sette vittime tra cui un bambino - MaryAngelo23 : RT @FrancoScarsell2: In messico 7 persone sono state uccise da un gruppo armato che ha fatto irruzione nel parco acquatico della Palma. Le… - giamahiria : @Misurelli77 Spagna, Polonia, Grecia e confine Usa/Messico tirano un sospiro di sollievo. Avranno gli uomini giusti al posto giusto. - ninda1952 : RT @RaiNews: Le vittime sono tre donne, tre uomini e un bambino di sette anni - nuovaradio603 : Sette persone sono state uccise da un gruppo armato che ha fatto irruzione nel parco acquatico della Palma, Stato d… -

Camil ricoprirà un ruolo da guest star interpretando Alejandro, il fratello di uno deglipiù ricchi dele nuovo co - proprietario di Las Colinas che rende la vita impossibile alla sua ...Un gruppo composto da diversiarmati ha fatto irruzione in un resort nelcentrale dove decine di persone stavano trascorrendo il fine settimana, aprendo il fuoco e uccidendo sei adulti (tree tre donne) e un ...CORTAZAR. Un gruppo composto da diversiarmati ha fatto irruzione in un resort nelcentrale dove decine di persone stavano trascorrendo il fine settimana, aprendo il fuoco e uccidendo sei adulti (tree tre donne) e un ...

Messico, uomini armati fanno irruzione in un parco acquatico: sette vittime tra cui un bambino Il Fatto Quotidiano

(Lapresse) Un gruppo composto da diversi uomini armati ha fatto irruzione in un resort nel Messico centrale, nello stato di Guanajuato, dove ...L’allarme è scattato intorno alle 16.30 di sabato, ora locale, quando un commando armato di fucili d’assalto ha fatto fuoco sulla folla che ...