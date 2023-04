Meloni rivendica la stretta sulla protezione speciale ai migranti Schlein | “Una vergogna” Il testo in aula da lunedì

(Di domenica 16 aprile 2023) L’obiettivo dichiarato del governo, e ribadito anche da Giorgiaad Addis Abeba, resta quello di “eliminarla”. Ma per il momento la maggioranza, con un accordo che sarà martedì alla prova dell’del Senato, impone una nuovaallache già ha subito una secca sforbiciata con il cosiddetto decreto Cutro. “Una”, insorge il Pd. In chiusura della sua missione in Etiopia la premier ha insistito per sottolineare che tra i partiti che sostengono il suo governo “non ci sono divergenze”questione. Anzi. Con Matteo Salvini, ha detto la premier, non c’è stato un confronto “recente”questione della, che pure ha tenuto appesi i lavori della commissione al ...

In favore di obiettivi e telecamere, gli occhi socchiusi, sembra sciogliersi in un abbraccio con i piccoli bimbi etiopi di una scuola di Addis Abeba. Quando li riapre, Giorgiaè già pronta a rivendicare "l'obiettivo dell' eliminazione della protezione speciale ". "È una protezione ulteriore rispetto a quello che accade nel resto d'Europa e credo che l'Italia non ...E l'ex premier, nel giorno in cui si consuma la rottura con Carlo Calenda,proprio questa sua 'primogenitura': 'Come è possibile che nessuno faccia notare allache quando deve fare ...... parla di prospettive economiche per il Paese e di politiche per il campo del centrosinistra: l'ex 'Mister Forbici'anche i risultati della sua spending review e invitaa riproporla. ...

