Melissa Satta sui social: ‘Bullizzata per la storia con Berrettini’, cosa ha detto su Instagram (Di domenica 16 aprile 2023) “Di solito non faccio questo tipo di video ma sto vivendo, sui social, una situazione abbastanza surreale. È ormai da un po’ di mesi che ricevo messaggi di insulti, messaggi che io definisco di bullismo e anche di sessismo”. Questo l’inizio del messaggio pubblicato da Melissa Satta sui social. La showgirl ha deciso di non rimanere in silenzio e di rispondere alle critiche dopo l’infortunio del compagno, Matteo Berrettini. Matteo Berrettini e Melissa Satta sono fidanzati? Scatta il bacio dopo la partita di basket al Forum di Assago Melissa Satta risponde agli haters: “Mi attaccate perché sono donna” Melissa Satta ha risposto agli haters che l’hanno attaccata in questo periodo. Ha preso in mano la situazione per fermare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 16 aprile 2023) “Di solito non faccio questo tipo di video ma sto vivendo, sui, una situazione abbastanza surreale. È ormai da un po’ di mesi che ricevo messaggi di insulti, messaggi che io definisco di bullismo e anche di sessismo”. Questo l’inizio del messaggio pubblicato dasui. La showgirl ha deciso di non rimanere in silenzio e di rispondere alle critiche dopo l’infortunio del compagno, Matteo Berrettini. Matteo Berrettini esono fidanzati? Scatta il bacio dopo la partita di basket al Forum di Assagorisponde agli haters: “Mi attaccate perché sono donna”ha risposto agli haters che l’hanno attaccata in questo periodo. Ha preso in mano la situazione per fermare ...

