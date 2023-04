Melissa Satta stanca degli hater: “Io vittima di bullismo e sessismo” (Di domenica 16 aprile 2023) Essere un personaggio famoso permette di avere tanti vantaggi, tipici della popolarità, ma allo stesso tempo si deve mettere in conto di poter essere al centro dell’attenzione in maniera quasi del tutto costante, anche senza volerlo. I social network possono però dar voce anche a chi non ha un’opinione positiva, che si sente libero di parlare perché protetti dallo schermo di un telefono. Non tutti accolgono però in modo positivo l’atteggiamento dei cosiddetti “hater“, specialmente quando diventa ripetuto e può coinvolgere le scelte che vengono fatte nella vita privata. ESattamente come sta accadendo a Melissa Satta, che non è riuscita a stare in silenzio. La showgirl, infatti, sta ricevendo critiche anche piuttosto pesanti per la sua relazione con Matteo Berrettini, ormai diventata ufficiale, ma in un periodo in cui il ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 16 aprile 2023) Essere un personaggio famoso permette di avere tanti vantaggi, tipici della popolarità, ma allo stesso tempo si deve mettere in conto di poter essere al centro dell’attenzione in maniera quasi del tutto costante, anche senza volerlo. I social network possono però dar voce anche a chi non ha un’opinione positiva, che si sente libero di parlare perché protetti dallo schermo di un telefono. Non tutti accolgono però in modo positivo l’atteggiamento dei cosiddetti ““, specialmente quando diventa ripetuto e può coinvolgere le scelte che vengono fatte nella vita privata. Emente come sta accadendo a, che non è riuscita a stare in silenzio. La showgirl, infatti, sta ricevendo critiche anche piuttosto pesanti per la sua relazione con Matteo Berrettini, ormai diventata ufficiale, ma in un periodo in cui il ...

