Melissa Satta sotto attacco per la storia d'amore con Matteo Berrettini, lo sfogo: "Ricevo messaggi colmi di bullismo e sessismo" (Di domenica 16 aprile 2023) Dopo la fine del matrimonio con Kevin-Prince Boateng, dal quale ha avuto il suo primogenito Maddox, Melissa Satta ha ritrovato l'amore fra le braccia del tennista Matteo Berrettini, di dieci anni più giovane. Da quando la coppia è uscita allo scoperto, l'ex velina di Striscia la Notizia è entrata nel mirino delle polemiche, talvolta anche assurde. E non solo per la differenza d'età. La showgirl di origini sarde è stata persino accusata di essere la causa delle sconfitte dello sportivo. All'ennesimo attacco, non solo da parte degli hater, ma anche dei media, Melissa Satta si è voluta sfogare sui social riguardo a "una situazione surreale" che sta vivendo per via di una relazione. Di solito non faccio questo tipo di video, ma sto vivendo una situazione sui social ...

