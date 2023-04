Melissa Satta si sfoga sui social: “dicono che porto sfortuna a Berrettini è ridicolo” (Di domenica 16 aprile 2023) Alice Torri Melissa Satta, compagna del tennista italiano Matteo Berrettini, ha risposto alle critiche che le sono state rivolte dopo le difficili… L'articolo proviene da Quilink. Leggi su quilink (Di domenica 16 aprile 2023) Alice Torri, compagna del tennista italiano Matteo, ha risposto alle critiche che le sono state rivolte dopo le difficili… L'articolo proviene da Quilink.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Melissa Satta si sfoga: “Io bullizzata e attaccata per la storia con Matteo Berrettini. Questo è sessismo, basta” - itbread : @repubblica Melissa Satta, faccia come gli Svizzeri: solo una volta alla settimana, al sabato, domenica riposo. - IsaeChia : Melissa Satta sotto attacco per la storia d’amore con Matteo Berrettini, lo sfogo: “Ricevo messaggi colmi di bullis… - repubblica : Melissa Satta, sfogo sui social: 'Insulti, bullismo e sessismo per la mia storia con Berrettini' - jola91225043 : RT @LaStampa: Melissa Satta: 'Sono vittima di bullismo e di sessismo per la mia storia con Matteo Berrettini' -