Melissa Satta si sfoga: "Io bullizzata e attaccata per la storia con Matteo Berrettini. Questo è sessismo, basta" (Di domenica 16 aprile 2023) Melissa Satta contro gli haters. Non poteva più tacere la showgirl e così ha preso in mano la situazione per mettere un freno alle critiche che le sono piovute addosso dopo l'infortunio del compagno, il tennista Matteo Berrettini. "Di solito non faccio Questo tipo di video ma sto vivendo, sui social, una situazione abbastanza surreale. È ormai da un po' di mesi che ricevo messaggi di insulti, messaggi che io definisco di bullismo e anche di sessismo. Sono due temi importanti, sono molto sensibile rispetto a questi temi e non solo per me stessa perché vi posso raccontare quello che sto vivendo io, ma è un messaggio che voglio lanciare alle tante ragazze che vivono ogni giorno situazioni del genere. Io vengo attaccata per la mia storia ...

