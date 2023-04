Melissa Satta dice basta: "Io, vittima di bullismo e sessismo per la mia storia con Berrettini" (Di domenica 16 aprile 2023) Leggi Anche Melissa Satta con il figlio a tifare Matteo Berrettini a Montecarlo Melissa Satta ha deciso di esporsi in prima persona dopo gli ultimi attacchi ricevuti in occasione della partecipazione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 16 aprile 2023) Leggi Anchecon il figlio a tifare Matteoa Montecarloha deciso di esporsi in prima persona dopo gli ultimi attacchi ricevuti in occasione della partecipazione ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Melissa Satta: «Io vittima di bullismo». La denuncia ai commenti offensivi (e maschilisti) per la relazione con Mat… - infoitcultura : 'Bullizzata per Matteo'. Il duro sfogo di Melissa Satta contro gli insulti - infoitcultura : Berrettini, Melissa Satta si tira fuori: “Mi ha molto ferita” - infoitcultura : Melissa Satta: “Insulti e bullismo per la storia con Berrettini, dicono persino che porto sfortuna” - infoitcultura : «Sono vittima di bullismo e sessismo», la denuncia di Melissa Satta -