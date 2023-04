(Di domenica 16 aprile 2023), al via da, domenica 16, ladella trasmissione in onda su Canale 5 a partire dalle ore 12.00 circa. Il longevo programma Mediaset è giunto alla sua 24ae vede alla conduzione Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Di cosa si parlerà in questo primo appuntamento stagionale? Di seguito le... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogtivvu : Melaverde, nuova stagione: puntata oggi 16 aprile 2023 dalla Liguria e Mantova, servizi, replica e info streaming… - alebattistuzzi : Le nuove puntate di #Melaverde da oggi alle 12 su #Canale5 Questa nuova stagione inizierà con la puntata 731 - SMSNEWSOFFICIAL : Domenica 16 aprile, alle ore 11,50 su Canale 5, appuntamento con la nuova stagione di “Melaverde” -

puntata in versione editing dianche in questa domenica di Pasqua, 9 aprile 2023. L'appuntamento resta fissato su Canale 5, a partire dalle ore 11.50 circa in compagnia di Ellen ...Manca poco allaedizione di, ma nel frattempo, anche in questa domenica prepasquale, 2 aprile 2023, andrà in onda unapuntata del programma itinerante di Canale 5. Alla guida della trasmissione ...Unadomenica in compagnia die dei suoi servizi, quella di oggi, 26 marzo 2023. Ellen Hidding e Vincenzo Venuto ci accompagneranno come sempre in questaavventura in versione editing,...

Melaverde, al via la nuova stagione: puntata oggi 16 aprile 2023 Blog Tivvù

Dopo i Beatles, Apple fronteggia un'altra causa musicale che ha i connotati della storia di Davide contro Golia. Un trombettista ha fatto causa al colosso di Cupertino e, per il momento, la Corte d'ap ...Charlie Bertini ha portato in tribunale il colosso per il marchio Apple Music. E i giudici gli hanno dato ragione ...